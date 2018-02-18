В Башкирии полицейский УАЗ протаранил легковушку

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Водитель легковушки госпитализирован.
В башкирском Мелеузе полицейский УАЗ протаранил легковушку «Lifan». Авария произошла сегодня ночью на одном из перекрестков города, в результате столкновения водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован, о пострадавших среди пассажиров служебного автомобиля не сообщается. По предварительным данным в аварии виноват водитель «Lifana», в момент столкновения он выполнял левый поворот, не уступив при этом УАЗу.
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