В Башкирии полицейский УАЗ протаранил легковушку

В башкирском Мелеузе полицейский УАЗ протаранил легковушку «Lifan». Авария произошла сегодня ночью на одном из перекрестков города, в результате столкновения водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован, о пострадавших среди пассажиров служебного автомобиля не сообщается. По предварительным данным в аварии виноват водитель «Lifana», в момент столкновения он выполнял левый поворот, не уступив при этом УАЗу.