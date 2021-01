Сегодня, 18 января, в 06:44 в главное управления МЧС России по Башкирии поступило сообщение о пожаре в Уфимском фанрно-плитном комбинате. Пожару присвоили повышенный ранг, передает пресс-служба республиканского ведомства.

Когда на место прибыли пожарные, наблюдалось задымление на втором этаже здания. Позже сотрудники выяснили, что происходит горение готовой продукции (листы ДВП) на площади 100 квадратных метров. На месте работали 68 человек и 20 единиц техники. По данным пресс-службы МЧС, 12 человек были эвакуированы. К счастью, в пожаре нет погибших и пострадавших. Локализовать пожар удалось в 09:39. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

