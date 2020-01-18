Следком установил новые эпизоды мошенничества бывшего сотрудника администрации Уфы

Второе уголовное дело против 63-летнего сотрудника администрации Кировского района Уфы возбуждено по новым эпизодам мошенничества и подделки документов. Мужчина подозревается в совершении нескольких преступлений, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии: мошенничество, совершенное в особо крупном размере и подделка официальных документов.

Следствие выяснило, что в октябре и ноябре 2016 года подозреваемый изготовил документы, согласно которым трое его родственников получили земельные участки.

В результате этих преступлений чиновник причинил городскому бюджету ущерб в размере на общую сумму более 8 млн рублей.