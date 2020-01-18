Следком установил новые эпизоды мошенничества бывшего сотрудника администрации Уфы
Вчера, 14:18ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Накануне было возбуждено уголовное дело против экс-начальника отдела Кировского района Уфы, обманом оформившего землю на свою родню.
Второе уголовное дело против 63-летнего сотрудника администрации Кировского района Уфы возбуждено по новым эпизодам мошенничества и подделки документов. Мужчина подозревается в совершении нескольких преступлений, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии: мошенничество, совершенное в особо крупном размере и подделка официальных документов.
Следствие выяснило, что в октябре и ноябре 2016 года подозреваемый изготовил документы, согласно которым трое его родственников получили земельные участки.
В результате этих преступлений чиновник причинил городскому бюджету ущерб в размере на общую сумму более 8 млн рублей.
В настоящее время Следком продолжает расследование уголовных дел.
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