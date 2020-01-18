Фото: pixabay.com
Пострадавшая в ДТП на Бали вернется домой с помощью властей Башкирии
Вчера, 11:58ПроисшествияМинзаля Аскарова
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27-летнюю Анну Пономареву сбил мотоцикл, когда она переходила дорогу.
На днях в Бали пострадала жительница Башкирии. Она получила травму головы, оказавшись сбитой мотоциклом во время отдыха. Врачи острова сделали ей экстренную операцию, но признали, что больше помочь не смогут.
К счастью для девушки, глава Башкирии Радий Хабиров поручил транспортировать Анну силами республики и сообщил о случившемся в Министерство иностранных дел России.
Известно, что пострадавшую будут транспортировать самолетом.
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