В Уфе двое мужчин пришли в магазин за пивом с автоматом

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Добычей стали четыре бутылки пива.
В Уфе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, пришедших в продуктовый магазин «за добавкой» с автоматом.
- Как пояснили задержанные, грабить торговую точку они не планировали. В ходе вечеринки у них закончился алкоголь. Так как после 23.00 часов его купить негде, они решили купить алкоголь во что бы то ни стало. Один вооружился пневматическим автоматом, второй надел самодельную балаклаву, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии.
После того, как продавец передал мужчинам требуемые ими четыре бутылки пива, «грабители» рассчитались за товар, но на выходе из магазина их задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.
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