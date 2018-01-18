В Уфе активист «Гулагу.нет» напал с ножом на покупателя в магазине

В Уфе мужчина ударил ножом 20-летнего покупателя одного из магазинов в микрорайоне Инорс. Как сообщает « ГорОбзор », инцидент произошёл в новогоднюю ночь. В ходе ссоры 39-летний правозащитник достал нож и ударил своего оппонента в грудь.

- Ночью 1 января в полицию Уфы поступило сообщение из больницы, что к ним с ножевым ранением скорой помощью доставлен мужчина. Следственно-оперативной группой по горячим следам установлен подозреваемый в причинении телесных повреждений и доставлен в отдел полиции. По предварительным данным, причиной стал личный конфликт между ранее незнакомыми мужчинами. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело о причинении телесных повреждений, - прокомментировали случившееся в пресс-службе МВД по Башкирии.