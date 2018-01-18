В Башкирии работники обанкротившегося завода ждали зарплату с 2015 года
Сегодня, 09:38ПроисшествияЗлата Зукович
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Предприятие не выплатило работникам зарплату в пять млн рублей.
Предприятие ООО «Куганакский кирпичный завод» Стерлитамакского района Башкирии в 2015 году задолжало 171 работникам зарплату около пяти миллионов рублей и спустя год было объявлено банкротом, однако задолженность не погасило, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Директор завода неоднократно привлекался к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства о труде». Для погашения перед работниками долга по зарплате конкурсному управляющему объявлено предостережение.
После прокурорского вмешательства организация полностью рассчиталась с долгами перед сотрудниками.
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