В Башкирии мужчина год истязал жену и сына

В следственном отделе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя села Азнагулово, подозреваемого в истязании своей супруги и несовершеннолетнего сына, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. По предварительной версии, в период с июня по ноябрь прошлого года мужчина систематически, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинял родным физическую боль и психические страдания.
В МВД рассказали лишь о некоторых случаях домашнего насилия в этой семье. Летом после праздника сабантуй мужчина пришёл домой навеселе. После возникшей перепалки с супругой начался скандал. В разгар конфликта глава семьи схватил покрышку от велосипедного колеса и ударил ею 14-летнего сына по рукам. В августе пьяный мужчина ударил сына-подростка за то, что тот, по его мнению, слишком долго сидел за компьютером. В октябре мужчине не понравилось, что его сын вернулся позже обычного из-за поездки с классом в аквапарк. Восьмиклассника он избил кружкой и вылили на голову чай. Когда его мать начала заступаться, мужчина избил и ее. Когда однажды жена и сын не встретили его поздно ночью с подработки, мужчина, разозлившись, ударил ребенка по ноге и заставил отжиматься и мыть полы.
Не выдержав, женщина сообщила в полицию. После общения с полицейскими домашний тиран временно успокоился и уже спустя два дня вновь начал избивать родных.
Примечательно, что хозяйка дома призналась сотрудникам полиции, что все это время жалела мужа и не хотела сообщать о трудностях в семье родственникам. Помимо подростка в семье воспитываются пятилетние близнецы, и за них мать переживает не меньше.
Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Российской Федерации «Истязание», переданы для рассмотрения в суд.