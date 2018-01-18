В Башкирии мужчина год истязал жену и сына

Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, издевался над женой и сыном-подростком.

В следственном отделе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя села Азнагулово, подозреваемого в истязании своей супруги и несовершеннолетнего сына, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. По предварительной версии, в период с июня по ноябрь прошлого года мужчина систематически, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинял родным физическую боль и психические страдания.

В МВД рассказали лишь о некоторых случаях домашнего насилия в этой семье. Летом после праздника сабантуй мужчина пришёл домой навеселе. После возникшей перепалки с супругой начался скандал. В разгар конфликта глава семьи схватил покрышку от велосипедного колеса и ударил ею 14-летнего сына по рукам. В августе пьяный мужчина ударил сына-подростка за то, что тот, по его мнению, слишком долго сидел за компьютером. В октябре мужчине не понравилось, что его сын вернулся позже обычного из-за поездки с классом в аквапарк. Восьмиклассника он избил кружкой и вылили на голову чай. Когда его мать начала заступаться, мужчина избил и ее. Когда однажды жена и сын не встретили его поздно ночью с подработки, мужчина, разозлившись, ударил ребенка по ноге и заставил отжиматься и мыть полы.

Не выдержав, женщина сообщила в полицию. После общения с полицейскими домашний тиран временно успокоился и уже спустя два дня вновь начал избивать родных.

Примечательно, что хозяйка дома призналась сотрудникам полиции, что все это время жалела мужа и не хотела сообщать о трудностях в семье родственникам. Помимо подростка в семье воспитываются пятилетние близнецы, и за них мать переживает не меньше.