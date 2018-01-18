В Башкирии директор школы наживался на учителях

Руководитель учебного заведения выписал педагогам премии, а после потребовал вернуть деньги.

Межрайонный суд Белорецка вынес приговор в отношении 57-летнего директора школы деревни Иргизлы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Мужчину признали виновным в мошенничестве по статье 159 часть 3, Уголовного кодекса РФ.

Директор школы сумел провернуть интересную схему – во второй половине года он выплатил учителям премии, а после настойчиво попросил вернуть деньги назад, объясняя это тем, что нужно погасить штрафы, наложенные некими контролирующими органами.

Учителя руководителю поверили, в результате чего директор стал богаче на 65 000 рублей, которые он потратил на личные нужды. Прокурорская проверка обнаружила нарушения.