В Башкирии 76-летний пенсионер скончался под колесами "Daewoo Nexia"

Водитель за светом фар встречного грузовика не заметил переходившего дорогу пешехода.

17 января около 20:00 на третьем километре в обход села Федоровка 40-летний водитель за рулем «Daewoo Nexia» сбил 76-летнего пенсионера, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным пожилой мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте в темное время суток в одежде без светоотражающих элементов. Он скончался в больнице через некоторое время после случившегося.