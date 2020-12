В Башкирии таксист с 12 ножевыми ранениями довез клиентов и потерял сознание

Полицейские Салаватского района Башкирии совместно с коллегами из Челябинской области задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью водителю такси. Пострадавший мужчина в настоящее время находится в реанимации, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции выяснили, что 19 и 21-летние уроженки села Кропачево Челябинской области решили выпить за встречу. К веселью присоединились 19-летний сожитель одной из девушек и его 18-летний приятель. Однако алкоголя компании не хватило и пришлось вызвать такси, чтобы доехать до ближайшего круглосуточного кафе. За ними приехал 27-летний таксист. Девушки приобрели два баллона с пивом, поллитра водки и вышли. 19-летний сожитель возмутился тем, что его возлюбленная взяла только одну бутылку водки, из-за чего вступил с ней в перепалку. В итоге он просто обиделся на свою девушку и отправился пешком в село со своим другом. Их спутницы попросили таксиста подобрать приятелей по дороге, но те отказывались садиться в машину. Тогда водитель сам попросил парней сесть в машину, на что одни из них попросил не лезть к ним, а в противном случае пригрозил справить малую нужду на капот машины. Тут и началась ссора между таксистом и подвыпившими товарищами, которая переросла в драку. 18-летний парень нанес 12 ударов ножом водителю, но несмотря на ранения, он довез девушек по адресу и только потом потерял сознание. Знакомый и случайный прохожий помогли таксисту добраться до больницы. В настоящее время он находится в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый заключен под стражу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter