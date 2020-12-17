Уволенного главврача поликлиники № 46 заподозрили в срыве замены оборудования

Как предположил источник Mkset в сфере медзакупок, вероятно, случилось следующее: компания-поставщик намеревалась приобрести оборудование после заключения сделки, но не имела ссответстующей авторизации от компании-производителя, а потому не смогла купить его для последующей передачи в поликлинику. По словам другого нашего собеседника, контракт с поликлиникой был заключен 27 ноября, и по нему поставщик обязался доставить трубку томографа в течение 25 дней, однако спустя две недели стало ясно, что сделать он этого не сможет. Эта версия отчасти подтверждается обращением «Медицинской техники» к дистрибьютору «Канон Медикал Системз» с просьбой о выкупе трубки томографа, которая вынуждена была им отказать. Всё это время рентген, который нуждался в обновлении и был крайне необходим поликлинике и её пациентам в период эпидемии коронавируса, простаивал.