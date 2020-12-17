Уволенного главврача поликлиники № 46 заподозрили в срыве замены оборудования

Уволенного главврача поликлиники № 46 заподозрили в срыве замены оборудования

Вчера, 20:03ПроисшествияАнтон СеливерстовPhoto: Поликлиника №46
Увольнение главврача поликлиники № 46 в Уфе Любови Зуевой связано с её подозрительными решениями при закупке медоборудования на девять миллионов рублей, сообщает источник Mkset в медицинской сфере.

Поликлинике понадобилась замена изношенной запчасти — трубки компьютерного томографа. В ноябре был объявлен аукцион и главврач Любовь Зуева попросила у министерства финансов Башкирии на закупку девять миллионов рублей, а после заключила контракт с ООО «Медицинская техника». Однако замена так и не была произведена, поскольку компания не смогла достать необходимое оборудование.

Как предположил источник Mkset в сфере медзакупок, вероятно, случилось следующее: компания-поставщик намеревалась приобрести оборудование после заключения сделки, но не имела ссответстующей авторизации от компании-производителя, а потому не смогла купить его для последующей передачи в поликлинику. По словам другого нашего собеседника, контракт с поликлиникой был заключен 27 ноября, и по нему поставщик обязался доставить трубку томографа в течение 25 дней, однако спустя две недели стало ясно, что сделать он этого не сможет. Эта версия отчасти подтверждается обращением «Медицинской техники» к дистрибьютору «Канон Медикал Системз» с просьбой о выкупе трубки томографа, которая вынуждена была им отказать. Всё это время рентген, который нуждался в обновлении и был крайне необходим поликлинике и её пациентам в период эпидемии коронавируса, простаивал.

В декабре стало известно, что ещё до заключения контракта поликлиника получила предложение той же самой трубки томографа, за которой к «Канон Медикал Системз» обращалась «Медицинская техника», от другого поставщика за сумму вдвое меньшую — 4,9 миллиона рублей от «МЕДТЕХНИКА РБ», но главврач его отклонила. По словам источника Mkset в медсообществе, именно провал закупки и вскрывшиеся обстоятельства могли послужить причиной для увольнения Любови Зуевой.

Трудовой договор с ней был расторгнут 10 декабря по статье 278, части 2. На смену Зуевой назначили Наиля Гилязетдинова.

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