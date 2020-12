Ученик школы поджег новогоднюю елку, которую установили в центре Ханты-Мансийска.

По сообщению издания “Муксун”, инцидент произошел шестнадцатого декабря. Искусственная елка была установлена у ТЦ “Гермес”, но ее подожгли. После этого от новогоднего атрибута остался один каркас. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что поджог совершил несовершеннолетний мальчик, который поднес к елке спичку или зажигалку. Когда ребенок увидел, что дерево загорелось, то поспешно скрылся с места происшествия.

