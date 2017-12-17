В Башкирии мужчина утонул во время катания на снегоходе

Несчастье произошло накануне на реке Белой.

Вчера, 16 декабря, случилось смертельное ЧП на реке Белой, возле города Бирска. Мужчина, катаясь на снегоходе, разогнался и вылетел на неокрепший речной лед. Снегоход провалился под лед и мужчина погиб.

Погибшего искали несколько часов и лишь сегодня нашли его тело. Как отмечают местные жители в соцсетях, погибший оказался стоматологом.