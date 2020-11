На трассе в Мексике произошел взрыв автоцистерны, перевозившей сжиженный газ. Есть жертвы.

По сообщению газеты “Известия”, автомобиль, перевозивший сжиженный газ, потерял управление и перевернулся. В результате произошел взрыв, от которого пострадали еще три машины, двигавшиеся рядом. Погибло четырнадцать человек. По предварительной версии, взрыву могло предшествовать столкновение автоцистерны с другим транспортным средством. Обстоятельства выясняются.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter