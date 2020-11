Правоохранители Челябинской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

Газета “Известия” сообщает, что общее количество задержанных - семь человек. По предоставленным данным, подозреваемые организовали преступную группу, которая выдавала иностранцам поддельные документы для осуществления деятельности на территории РФ. Кроме этого, подозреваемые оказывали ряд других услуг, являющихся незаконными.

