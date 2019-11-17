Столкнулись встречные автомобили Лада-2171 под управлением 32–летнего жителя Мелеуза и УАЗ-3909, за рулем которого находился 48-летний житель Пермского края. В результате аварии водитель Приоры от полученных травм скончался в больнице Кумертау, водитель УАЗа и его 35-летний пассажир госпитализированы. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.