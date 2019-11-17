На трассе Уфа — Оренбург в результате лобового столкновения погиб водитель
Сегодня, 11:27ПроисшествияАндрей КоролевФото: gibdd102.ru
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ДТП произошло 16 ноября на 231 км автодороги около 23 часов.
Столкнулись встречные автомобили Лада-2171 под управлением 32–летнего жителя Мелеуза и УАЗ-3909, за рулем которого находился 48-летний житель Пермского края. В результате аварии водитель Приоры от полученных травм скончался в больнице Кумертау, водитель УАЗа и его 35-летний пассажир госпитализированы. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
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Фото: gibdd102.ru
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 17 ДТП, в которых три человека погибли и 21 получил травмы. Сотрудники ГИБДД выявили около 2,3 тыс. нарушений ПДД и задержали 47 нетрезвых водителей.
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