В Уфе пьяный адвокат сбил пешехода насмерть

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе ведомства.

1 октября текущего года в Уфе нетрезвый адвокат ехал за рулем своего автомобиля и не уступил дорогу пешеходу, нарушив правила дорожного движения. Водитель сбил пешехода, от чего тот скончался на месте происшествия.