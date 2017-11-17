В Уфе пьяный адвокат сбил пешехода насмерть

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В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе ведомства.
1 октября текущего года в Уфе нетрезвый адвокат ехал за рулем своего автомобиля и не уступил дорогу пешеходу, нарушив правила дорожного движения. Водитель сбил пешехода, от чего тот скончался на месте происшествия.
Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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