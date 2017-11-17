В Башкирии задержали шайку организованных преступников

Они занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Группа из девяти человек от 22 до 35 лет занималась изготовлением поддельных документов для уроженца стран Средней Азии, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В Уфе полицейские установили офис, куда приходили иностранцы, желающие работать в Башкирии и часть граждан с поддельными документами даже не догадывались о их липовости.

В ходе обысков изъято большое количество уже готовых к реализации фальшивых документов, печатей, штампов, оттисков различных организаций и государственных учреждений. Также изъяты многофункциональный печатный центр, компьютерная техника, денежные средства, подтверждающие незаконную деятельность указанных лиц", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.