В Башкирии задержали шайку организованных преступников

Группа из девяти человек от 22 до 35 лет занималась изготовлением поддельных документов для уроженца стран Средней Азии, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В Уфе полицейские установили офис, куда приходили иностранцы, желающие работать в Башкирии и часть граждан с поддельными документами даже не догадывались о их липовости.
В ходе обысков изъято большое количество уже готовых к реализации фальшивых документов, печатей, штампов, оттисков различных организаций и государственных учреждений. Также изъяты многофункциональный печатный центр, компьютерная техника, денежные средства, подтверждающие незаконную деятельность указанных лиц", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Двоих заключенных 32 и 49 лет заключили под стражу, еще троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.