В Башкирии задержали банду, вымогавшую деньги у предпринимателей
Сегодня, 18:01ПроисшествияФото: пресс-служба МВД по РБ
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Члены преступной группировки угрожали бизнесменам расправой.
В Башкирии пресекли деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Совместно с усилиями Росгвардии РБ задержали группировку из десяти человек, которые были ранее судимы.
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По предварительной версии, злоумышленники угрожали убийством, кражей имущества из-за денег и требований работы предпринимателями. От одного из потерпевших злоумышленники незаконным путем получили 150 тысяч рублей. Второй потерпевший отказался выплачивать требуемую сумму, в результате его избили.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у преступников нашли около 300 патронов разного калибра, долговые расписки, банковские карты и полмиллиона рублей.
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