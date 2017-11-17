В Башкирии задержали банду, вымогавшую деньги у предпринимателей

Члены преступной группировки угрожали бизнесменам расправой.

В Башкирии пресекли деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Совместно с усилиями Росгвардии РБ задержали группировку из десяти человек, которые были ранее судимы.

По предварительной версии, злоумышленники угрожали убийством, кражей имущества из-за денег и требований работы предпринимателями. От одного из потерпевших злоумышленники незаконным путем получили 150 тысяч рублей. Второй потерпевший отказался выплачивать требуемую сумму, в результате его избили.