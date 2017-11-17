В Башкирии мужчина пытался зарубить женщину топором

Следком Башкирии сообщил о вынесении приговора 30-летнему жителю Стерлибашевского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчина пытался зарубить топором свою сожительницу.

В суде установлено, что вечером 20 августа мужчина, находясь у себя дома, нанес 39-летней сожительнице топором и другими подручными предметами множественные удары по различным частям тела. Известно, что он был пьян и испытывал к женщине неприязнь. Потерпевшая выжила. Помогло то, что она оказала активное сопротивление. Также ей своевременно была оказана квалифицированная медпомощь