С начала года во время пожаров в Башкирии погибло 194 человека

В МЧС рассказали о последствиях пожаров в Башкирии.

Глава управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов рассказал журналистам о пожарной обстановке в регионе. По данным ведомства с 1 января этого года в республике произошло 3344 пожара, из них почти две тысячи - в жилых домах. С начала года в результате возгораний погибло 194 человека, 218 получили травмы.

- Основной причиной пожаров были и остаются нарушения правил устройства эксплуатации электрооборудования, на втором месте неосторожное обращение с огнём, - рассказал Марат Латыпов.

В преддверии зимнего периода в МЧС обратили внимание граждан на осторожность при топке печей и использовании электроприборов. По словам главы ведомства, в холодное время года количество пожаров из-за неправильной эксплуатации печей увеличивается в несколько раз.