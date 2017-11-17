Пропавший мужчина из Башкирии нашелся через три года живым и здоровым
Сегодня, 11:02ПроисшествияЗлата Зукович
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Мужчина после ДТП скрылся из виду на три года.
27-летний Юрий Балашов исчез при загадочных обстоятельства сразу после ДТП еще в августе 2014 года, сообщает «Башинформ».
Дома у мужчины остались жена и ребенок. Авария, после которой пропал Юрий, произошла как раз по дороге в роддом.
Выяснилось, что ночью молодой человек попал в аварию в Иглино, где жил с супругой. После его доставили в больницу, где констатировали травму головы и наложили несколько швов. Потом отправили его домой, куда мужчина так и не дошел.
В полиции было возбуждено уголовное дело по факту пропажи Балашова. Мужчина сам пришел в полицию спустя три года. Подробности его исчезновения выясняются.
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