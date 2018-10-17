Взрыв в Керчи: Определили личность студента, устроившего бойню в колледже
Сегодня, 17:54ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Это студент 4 курса этого же политехнического колледжа.
Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент этого учебного заведения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс».
По словам Аксенова, тело студента нашли в библиотеке.
Ранее сообщалось, что сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщал, что в организации взрыва подозревается один из учащихся колледжа.
Также сообщалось о стрельбе в учебном заведении. По последней информации, погибли 17 человек, еще несколько десятков получили ранения.
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