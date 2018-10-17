Во Франции молодежь напала на полицейских во время изъятия партии кокаина

Так, силовиками в местном порту была найдена крупная партия наркотика, после состоялся обыск в доме одного из подозреваемых в квартале Мар Руж. Преследуя цель помешать спецоперации, несколько десятков молодых людей атаковали полицейских камнями. В ответ правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ, пишет газета «Известия».