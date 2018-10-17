Во Франции молодежь напала на полицейских во время изъятия партии кокаина
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На западе Франции в городе Гавр 16 октября, во вторник произошли столкновения молодежи с полицией. Атака началась после того как правоохранители изъяли более 200 кг кокаина.
Так, силовиками в местном порту была найдена крупная партия наркотика, после состоялся обыск в доме одного из подозреваемых в квартале Мар Руж. Преследуя цель помешать спецоперации, несколько десятков молодых людей атаковали полицейских камнями. В ответ правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ, пишет газета «Известия».
Информации о пострадавших не поступало, задержано несколько человек. По факту нападения на представителей власти, местной прокуратурой начато расследование.
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