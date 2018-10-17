В Уфе прокуратура проведет проверку по поводу обрушения потолка в ТЦ «Яй»

Прокуратура проведет проверку по факту рухнувшего потолка при срабатывании автоматической пожарной сигнализации в торговом центре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 16 октября в 14.18 часов в многофункциональном комплексе «Яй» на улице Пархоменко ложно сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

На место выехал пожарный расчёт Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Администрация комплекса эвакуировала 500 человек. При обследовании помещения признаков горения не обнаружено.

Из-за сработки автоматической пожарной сигнализации включилась система дымоудаления, которая нарушила целостность конструкции потолка. Часть конструкции упала и травмировала сотрудницу одной из организаций в «Яй» - женщину 1979 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ГКБ № 22.