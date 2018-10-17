В Уфе из торгового центра эвакуировали 500 человек, есть пострадавший

16 октября в 14.18 часов в многофункциональном комплексе «Яй» на улице Пархоменко ложно сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

На место выехал пожарный расчёт Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Администрация комплекса эвакуировала 500 человек. При обследовании помещения признаков горения не обнаружено.