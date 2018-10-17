В Уфе из торгового центра эвакуировали 500 человек, есть пострадавший
Сегодня, 09:41ПроисшествияРустэм Башкирцев
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На женщину рухнул потолок - сейчас пострадавшая находится в больнице.
16 октября в 14.18 часов в многофункциональном комплексе «Яй» на улице Пархоменко ложно сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
На место выехал пожарный расчёт Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Администрация комплекса эвакуировала 500 человек. При обследовании помещения признаков горения не обнаружено.
Из-за сработки автоматической пожарной сигнализации включилась система дымоудаления, которая нарушила целостность конструкции потолка. Часть конструкции упала и травмировала сотрудницу одной из организаций в «Яй» - женщину 1979 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ГКБ № 22.
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