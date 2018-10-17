В результате теракта в Керченском колледже погибло до 18 человек
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число погибших в результате теракта в Керченском технологическом техникуме возросло до 18 человек. Еще более 40 человек были ранены. Вместе с тем он подтвердил информацию о том, предполагаемый исполнитель теракта покончил с собой.
Так, газета «Известия» пишет, что со слов Аксенова, исполнителем теракта являлся 22-летний студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы было найдено обнаружено в библиотеке на втором этаже.
Взрыв произошел на территории столовой ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» днем 17 октября. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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