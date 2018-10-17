В дошкольных учреждениях Башкирии нашли 62 килограмма просроченных продуктов
Сегодня, 11:33ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сотрудники управления роспотребнадзора республики составили 222 протокола о нарушениях государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в организации детского питания, сообщили в пресс-службе роспотребнадзора.
В 2017-2018 учебном году проверено 65 организаторов питания, заключивших договоры на питание с дошкольными образовательными организациями, 139 дошкольных образовательных организаций, осуществляющих питание самостоятельно, 60 поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья, рассмотрено 19 обращений граждан на неудовлетворительную организацию питания.
После проверок и исследований в Башкирии забраковали и утилизировали 62 килограмма продовольственного сырья с признаками порчи, истекшим сроком годности и фальсифицированных пищевых продуктов.
Остановлена деятельность семи пищеблоков – доготовочных, которые работают на продовольственном сырье.
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