В дошкольных учреждениях Башкирии нашли 62 килограмма просроченных продуктов

В 2017-2018 учебном году проверено 65 организаторов питания, заключивших договоры на питание с дошкольными образовательными организациями, 139 дошкольных образовательных организаций, осуществляющих питание самостоятельно, 60 поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья, рассмотрено 19 обращений граждан на неудовлетворительную организацию питания.