В Башкирии подлежащие утилизации 200 ртутных ламп выбросили в лесу
Сегодня, 11:12ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Ведущий специалист-эксперт Бирского территориального комитета минэкологии РБ Рифат Сафин в трех километрах от села Старобалтачево Балтачевского района обнаружил 200 ртутных ламп, сообщили в пресс-службе министерства экологии республики.
Оказалось, что водитель одной из утилизирующих отходы фирм забрал использованные ртутные лампы и выгрузил их в лесу.
Лампы были хорошо упакованы, каждая была аккуратно обернута в газету. На газетах была печать местной школы.
Обратились в районную прокуратуру и РОВД. Правоохранительные органы выяснили, что школа составила договор с одной из фирм, которая занималась утилизацией ртутных ламп. Так что вычислить водителя не составило особого труда, отметил Рифат Сафин.
В итоге руководитель организации, которая занималась утилизацией ртутных ламп, был привлечен к штрафу в сумме 10 тысяч рублей, водитель - к штрафу в одну тысячу рублей.
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