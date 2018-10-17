В Башкирии подлежащие утилизации 200 ртутных ламп выбросили в лесу

Оказалось, что водитель одной из утилизирующих отходы фирм забрал использованные ртутные лампы и выгрузил их в лесу.

Лампы были хорошо упакованы, каждая была аккуратно обернута в газету. На газетах была печать местной школы.

Обратились в районную прокуратуру и РОВД. Правоохранительные органы выяснили, что школа составила договор с одной из фирм, которая занималась утилизацией ртутных ламп. Так что вычислить водителя не составило особого труда, отметил Рифат Сафин.