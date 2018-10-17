В Башкирии осудят банду из шести вымогателей

В сентябре и октябре 2017 года они потребовали от владельца магазина мясной продукции 150 тысяч рублей, неоднократно угрожая коммерсанту и его супруге расправой и повреждением имущества, после чего несчастный вынужден был отдать им указанную сумму.

Также подельники потребовали от автоюриста передавать им по 10 тысяч рублей за каждую консультацию по факту ДТП. Получив отказ, сообщники избили молодого человека, причинив легкий вред его здоровью. Они угрожали ему самодельным огнестрельным оружием, сделанным из сигнального пистолета.

У одного из обвиняемых в ходе обысков нашли наркотическое средство, а у его сообщника ручную гранату. Самодельное оружие обнаружили в автомобиле «Mercedes-Benz», который банда использовала при совершении преступлений.