В Башкирии осудили полицейских за слив информации ритуальным агентствам
Сегодня, 12:29ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Оба полностью признали свою вину.
35-летний и 43-летний бывшие сотрудники полиции в Ишимбае осуждены за получение взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2015-2017 годах осужденные сообщали ритуальному салону информацию об умерших, получая за это вознаграждение в тысячу рублей. Всего салон ритуальных услуг перечислил бывшим полицейским 80 и 97 тысяч рублей.
Суд приговорил злоумышленников к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Одному из них назначен штраф в размере однократной суммы взятки – на сумму 80 тысяч рублей.
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