В Башкирии осудили полицейских за слив информации ритуальным агентствам

35-летний и 43-летний бывшие сотрудники полиции в Ишимбае осуждены за получение взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2015-2017 годах осужденные сообщали ритуальному салону информацию об умерших, получая за это вознаграждение в тысячу рублей. Всего салон ритуальных услуг перечислил бывшим полицейским 80 и 97 тысяч рублей.