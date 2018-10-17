Уфимского видеоблогера «Бациллу» приговорили к 7,5 годам за убийство

Сегодня, 17 октября, суд в Уфе вынес приговор 45-летнему Азамату Валееву, известному более как видеоблогер «Бацилла»: 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Информация об этом появилась в соцсетях.

По версии следствия и суда, осенью прошлого года мужчина, находясь в состоянии опьянения, избил соседа до смерти – несколькими ударами.

Уголовное дело было возбуждено по статье 11 часть 4 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование проводили следователи башкирского управления Следственного комитета России.

Видеоблогер «Бацилла» известен рядом видеороликов, в которых он выступал как защитник прав автолюбителей.