В Казахстане четыре человека заразились сибирской язвой

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На юге Казахстана в Жамбылской области у четырех человек диагностировали кожную форму сибирскую язву.
Как пишет RT, больные поступили в областную детскую инфекционную больницу на прошлой неделе. У них обнаружили кожную форму инфекционного заболевания средней тяжести.
Отмечается, что больные работают пастухами и в начале месяца участвовали в забое.
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