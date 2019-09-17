В Башкирии в пожаре сгорел мужчина

«По прибытию к месту вызова установлено, что огнем уничтожены стены квартиры жилого дома, стены квартиры соседней квартиры обуглены изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли и потолка по всей площади», – передали спасатели.

На месте тушения огня работали семь человек личного состава и три единицы техники, уточняют в ведомстве. Известно, что ликвидировать горение удалось в 23:28. Когда пожар был потушен на месте происшествия обнаружили тело 52-летнего мужчины. На месте в настоящий момент работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России.