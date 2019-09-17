В Башкирии в пожаре сгорел мужчина

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В региональном МЧС сообщают, что 16 сентября в Чишминском районе произошел крупный пожар, в котором погиб человек.
«По прибытию к месту вызова установлено, что огнем уничтожены стены квартиры жилого дома, стены квартиры соседней квартиры обуглены изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли и потолка по всей площади», – передали спасатели.
На месте тушения огня работали семь человек личного состава и три единицы техники, уточняют в ведомстве. Известно, что ликвидировать горение удалось в 23:28. Когда пожар был потушен на месте происшествия обнаружили тело 52-летнего мужчины. На месте в настоящий момент работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России.
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