В Башкирии мужчина убил 15 лет назад 17-летнюю девушку и выкинул тело на помойку

По информации следователей, сообщение об обнаружении тела поступило в 2004 году. Убитую нашли во дворе многоквартирного дома на улице Ульяновых. В то время найти подозреваемого не получилось.

В 2019 году материалы дела были изучены повторно, уточняют в следкоме. Криминалисты пришли к заключению, что тело потерпевшей было в свое время перемещено с места убийства. Также следователи изучили одежду девушку. В результате на ней были найдены следы мужчины, который был осужден в 2015 году за незаконный оборот наркотиков, и в настоящее время находится в заключении.

«В дальнейшем, под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако по окончанию следствия вину в совершенном преступлении признавать отказался», – отмечается в релизе.

По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда встретил незнакомую потерпевшую. Перепутав с другой, стал обвинять в неоплате проезда за то, что он ее подвозил. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил девушку, отчего она скончалась. После чего обвиняемый перетащил тело на мусорку.