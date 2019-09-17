Трагедия в Башкирии: мальчика, запертого с мертвой матерью, спасли воспитатели

Накануне, 16 сентября, в администрации Янаула прошло экстренное совещание местного координационного совета по семейной политике. Главной темой для его проведения стала трагедия в семье Альбины Л., которая была найдена мертвой в своей квартире, а рядом с ней почти неделю жил шестилетний сын женщины.

Напомним, погибшая 44-летняя Альбина Л. проживала одна с ребенком в своей квартире о улице Азина в Янауле. Есть информация, что женщина оставила предсмертную записку, содержание которой пока не разглашается. Однако глава района Ильшат Вазигатов в беседе с корреспондентом Медиакорсети попросил не спешит с выводами и дождаться заключения судмедэкспертизы. По его мнению, мать ребенка вполне могла перенести инсульт, упасть и скончаться без медицинской помощи.

Подробности жуткой истории изложил на своей странице в соцсетях вчера поздно вечером сам же Ильшат Вазигатов.

По его словам первыми тревогу забили воспитатели детского сада, которые отнеслись к своим обязанностям очень ответственно. Когда ребенок не пришел в садик, они стали дозваниваться до его матери, но не могли сделать это с 30 августа.

Попасть в квартиру им не удалось – дверь была заперта, никто не отзывался. Удалось связаться с подругой матери ребенка, у которой были ключи. В квартире наткнулись на ужасающую картину: возле мертвой матери, тело которой уже начало разлагаться, лежал крайне истощенный ребенок.

- Возможно, мальчик вначале думал, что мама просто уснула. А потом – не было сил. Сложно себе представить, что пришлось испытать шестилетнему ребенку! – написал в соцсетях Ильшат Вазигатов.

Пока мальчик помещен в центральную районную больницу, но позднее его переведу в Уфу в РДКБ. Специалисты очень надеются, что малыш придет в себя после пережитого стресса, с ним будут плотно работать детские психологи.

По факту смерти женщины ведется проверка.

Известно, что семья неблагополучной не считалась и на учете не состояла. Ильшат Вазигатов отдельно обратился к сотрудникам детсадов и школ с просьбой взять под особый контроль не только неблагополучные семьи, но и те, в которых родители воспитывают детей в одиночку или испытывают материальные сложности.

- Этот трагический случай заставляет нас задуматься о многом. Достаточно ли мы внимательны к окружающим нас людям: соседям, знакомым, родным и близким? Справляемся ли об их здоровье, самочувствии? Не нуждаются ли они в нашей помощи? – задался уместным вопросом глава района.