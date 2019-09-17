Следком Башкирии сообщил подробности обнаружения трупа и 6-летнего мальчика

По информации следкома, в настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Тело обнаружила подруга погибшей, а рядом с ним живого ребенка. Мальчик был в очень истощенном состоянии и госпитализирован в больницу. Следствие подтверждает, что он находился рядом с телом несколько дней один.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, будут устанавливаться причина смерти и давность ее наступления, отметили в ведомстве.

Медиакорсеть ранее передавала, что погибшая Альбина Л. жила с ребенком в квартире по улице Азина. По поступившей информации, женщина оставила предсмертную записку, однако глава района Ильшат Вазигатов в беседе с корреспондентом Медиакорсети попросил не спешить с выводами и дождаться заключения судмедэкспертизы, так как мать вполне могла скончаться от инсульта.