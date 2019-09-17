Новый очаг ядовитого смога в Башкирии: возле Туймазов загорелся полигон ТБО

В редакцию Медиакорсети поступило тревожное сообщение от бывших работников обанкротившегося ГУП «Табигат» из города Туймазы, которые рассказали о возгорании на заброшенном полигоне твердых бытовых отходов, расположенном возле Туймазинского завода автобетоновозов. Наш корреспондент разбирался в ситуации.

Удалось выяснить, что в марте нынешнего года на место свалки, засыпанном грунтом девять лет назад, приезжали две бригады рабочих из Бугульмы, которые при помощи экскаватора начали буквально потрошить территорию бывшей свалки.

На месте событий видно невооруженным глазом, как из-под земляных завалом валят клубы дыма. Дышать рядом со свалкой довольно затруднительно.

– Девять лет назад свалка была засыпана грунтом, утрамбована, – рассказали наши собеседники. – Мы со школьниками сажали здесь сосны и кусты. Сейчас, когда изолирующий слой грунта поврежден, под землей началось возгорание токсичных отходов. Из-под земли выходят газы вместе с удушливым дымом. Мы говорили бригадиру: «Заройте здесь после себя и убирайтесь, однако они оставили все как есть».

Площадь обезображенной глубокими траншеями земли на месте бывшего полигона составляет примерно 400 кв. метров. По словам наших источников, не пожелавших называть свои имена для СМИ, горение под землей продолжается около пяти месяцев. По их мнению, площадь внутреннего горения будет расширяться. Таково мнение специалистов, которые девять лет назад занимались захоронением отходов на этом месте.

Примерно в двух километрах от места подземного пожара находятся девятиэтажки и детски сад. По словам местных жителей, с самой весны ветер доносит до них мерзкий ядовитый запах с горящего полигона, порой летом в безветренную погоду было невозможно открыть окна

– Я звонил в аварийные службы, – говорит пенсионер Ришат Л. – Но никому, видимо, нет дела. У нас ведь сейчас ситуация будто в тяжелое послевоенное время, 1946 год - голодно, мало мужчин, разруха, нет техники совсем, Сталина нет, – с горькой иронией сказал пожилой человек.

Другой житель соседнего со свалкой микрорайона «Чулпан-2» сообщил, что год назад металлокопатели точно также распотрошили законсервированные свалки возле поселков Кандры и Серафимовский в Туймазинском районе. Те возгорания уже трудно было потушить.

Тем временем бывшие специалисты ГУП «Табигат» говорят, что требуется немедленно засыпать все очаги горения грунтом, сверху уложить изолирующий слой глины, чтобы перекрыть доступ кислорода к местам тления. Вокруг свалки нужно восстановить высокий защитный бруствер и перекопать все стихийные проезды, чтобы в будущем предотвратить повторные пиратские набеги металлокопателей на данную территорию.

Они и сейчас продолжаются. Когда мы вернулись на бывшую свалку, к ней подъехала белая восьмерка, из машины люди, но увидев нас, ретировались.

Кстати, не лишним будет сказать, что на свалку начали прибывать машины с мусором, и это явно не транспорт регоператора. Скорее всего, это случайные грузовые машины, водители которых решили сэкономить и оставить мусор здесь.

Жители близлежащих к горящему полигону ТБО домов надеются, что в ситуацию срочно вмешаются прокуратура и Минэкологии республики. Местные власти, судя по всему, не спешат реагировать на опасную ситуацию.