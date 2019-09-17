Мужчина из Башкирии сбил дорожного рабочего и скрылся
Сегодня, 14:07ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 16 сентября, в Башкирии был сбит насмерть 39-летний уроженец Республики Марий Эл.
По данным регионального ГИБДД, авария произошла на 1459-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Погибший находился на проезжей части и выполнял работы по укладке асфальта, уточнили в ведомстве.
«В результате аварии дорожный рабочий скончался в карете скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся», – сообщается в релизе дорожной полиции.
Водитель вскоре был установлен и задержан, им оказался 66-летний уфимец за рулем "Хендай ТУксон».
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