Мужчина из Башкирии сбил дорожного рабочего и скрылся

По данным регионального ГИБДД, авария произошла на 1459-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Погибший находился на проезжей части и выполнял работы по укладке асфальта, уточнили в ведомстве.

«В результате аварии дорожный рабочий скончался в карете скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся», – сообщается в релизе дорожной полиции.