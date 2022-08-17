Близ молдавской столицы выявлена вспышка африканской чумы свиней

Во Флорештском районе Молдовы, а также на расстоянии в 30 км от Кишинева зафиксированы вспышки АЧС.

Данные получены от молдавского Нацагентства по безопасности пищевых продуктов. Оно обнародовало информацию о том, что в республике выявлено два очага АЧС, информирует Russian.rt.com. Сообщается, что близ села Бульбоака африканской чумой болеют дикие свиньи, а в селе Чутулешты — домашние. Ранее Министерство сельского хозяйства республики сообщило, что пшеницы в этом году уберут на треть меньше, поскольку посевы пострадали от засухи.

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