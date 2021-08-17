В Уфе трем участникам банды похитителей может грозить до 15 лет лишения свободы

В Уфе трем участникам банды похитителей может грозить до 15 лет лишения свободы
В Уфе трем участникам банды похитителей может грозить до 15 лет лишения свободы
Вчера, 14:56ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Банда занималась вымогательствами, разбоями и похищением людей, известно, что всего от незаконных действий преступников пострадали 7 человек. Самому молодому участнику – 18 лет.

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении трех участников вооруженной группировки. Как сообщает пресс-служба СК республики, с августа по октябрь прошлого года уфимцы занимались разбоем, вымогательством и похищением людей, которые, как считали мужчины, занимались оборотом наркотиков. Так, сотрудниками правоохранительных органов установлено, что участники совершили 5 похищений, 4 разбоя, 3 вымогательства и всего от действий преступников пострадало 7 человек.

Известно, что вооруженную группировку решили создать два брата, которые ранее уже были судимы за хулиганство, разбой и причинение вреда здоровью. Однако для полноценной реализации незаконной деятельности братья привлекли своего 18-летнего знакомого, а также еще трех парней 18 и 19 лет.

Сообщается, что задержать преступников удалось в октябре 2020 года, после похищения двух жителей Уфы, с которых участники группировки вымогали 400 тысяч рублей и другие материальные ценности. Отмечается, что задержаны 6 человек.

Так, трем участникам группировки в возрасте от 18 и до 31 года грозит наказание, предусмотренное частями 1 и 2 статьи 209 УК РФ. Отметим, что максимальный срок наказания по данной статье 15 лет.

Напомним, что ранее мы сообщали о еще одном похищении в селе Аскарово, однако в данном случае 23-летний подозреваемый таким неординарным способом искал свою возлюбленную. Известно, что женщина после расставания не сообщала бывшему сожителю о месте проживания, и мужчина решил пойти на крайние меры - похитил и увез в лес 22-летнюю сестру женщины и ее 23-летнего зятя. По данным Следкома Башкирии мужчина и его сообщники заключены под стражу.

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