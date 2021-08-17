В Уфе эвакуировали 150 человек из бизнес-центра «Маяк» из-за пожара

В Уфе эвакуировали 150 человек из бизнес-центра «Маяк» из-за пожара
В Уфе эвакуировали 150 человек из бизнес-центра «Маяк» из-за пожара
Вчера, 14:23ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: МЧС по РБ
Возможно, пожар начался из-за проводимых ремонтных работ.

Сегодня, 17 августа, днём в бизнес-центре «Маяк» на улице Пархоменко в Уфе произошёл пожар. Пришлось эвакуировать всех находившихся в здании людей, сообщили в МЧС Башкирии.

Оказалось, что загорелся седьмой этаж центра, где делали ремонт. Огонь распространился на территории площадью 10 квадратных метров. Чтобы избежать несчастных случаев, из здания вывели около 150 человек. К счастью, никто не пострадал.

Точная причина возникновения пожара выясняется. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России.

Напомним, в деревне Зелёная Поляна Абзелиловского района три дня назад, 14 августа, начался пожар в лесу. Трава и деревья загорелись в километре от детского лагеря. Для безопасности отдыхающих детей и сотрудников лагеря, их эвакуировали. Всего из лагеря вывезли 837 человек, включая 750 детей. Пожар до сих продолжают тушить. Его площадь выросла с одного до 45 гектар. Очаг возгорания локализовать удалось только сегодня, 17 августа.

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