В Уфе эвакуировали 150 человек из бизнес-центра «Маяк» из-за пожара

Напомним, в деревне Зелёная Поляна Абзелиловского района три дня назад, 14 августа, начался пожар в лесу. Трава и деревья загорелись в километре от детского лагеря. Для безопасности отдыхающих детей и сотрудников лагеря, их эвакуировали. Всего из лагеря вывезли 837 человек, включая 750 детей. Пожар до сих продолжают тушить. Его площадь выросла с одного до 45 гектар. Очаг возгорания локализовать удалось только сегодня, 17 августа.