В Башкирии загорелся еще один мусорный полигон

Ещё один постоянно тлеющий полигон обнаружили в Мечетлинском районе. Эту свалку закрыли ещё в 2019 году, но мусор сюда сваливают до сих пор, да так, что её размеры выросли до размеров Красной площади. По словам главы района Аниса Асадуллина, полигон пока ликвидировать не могут, поскольку республика не может выделить на это средства. Нлаву сельского поселения, где находится свалка, и директора местного водоканала привлекли к административной ответственности, ведь именно они должны были заняться ликвидацией полигона, но не сделали этого.