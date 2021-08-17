В Башкирии загорелся еще один мусорный полигон

Как сообщила Mkset пресс-служба МЧС Башкирии, сообщение о пожаре поступило сегодня, 17 августа, в 1:22 часов. Уже к утру, в 8:38, горение было ликвидировано.
— Сейчас происходит засыпка глиной тлеющей части при помощи погрузчиков и экскаваторов, — добавили в ведомстве.
При этом местные жители сообщают в соцсетях, что полигон горит до сих пор, и присылают видео, на которых виден густой дым от пожара. Некоторые предполагают, что мусор подожгли сами владельцы свалки.
Напомним, в последнее время на свалках Башкирии частенько происходят пожары. Так, несколько раз за лето загорался полигон в Новых Черкассах, принадлежащий МУП «Спецавтохозяйство». В первые разы это происходило, как выяснила, природоохранная прокуратура республики, по вине руководства, которое допустило нарушения в эксплуатации свалки. Глава республики Радий Хабиров пообещал уволить владельца полигона, если мусор загорится вновь. И он загорелся, однако предприятие и мэрия Уфы заявили, что это был поджог, поэтому было принято решение не увольнять руководство.
Ещё один постоянно тлеющий полигон обнаружили в Мечетлинском районе. Эту свалку закрыли ещё в 2019 году, но мусор сюда сваливают до сих пор, да так, что её размеры выросли до размеров Красной площади. По словам главы района Аниса Асадуллина, полигон пока ликвидировать не могут, поскольку республика не может выделить на это средства. Нлаву сельского поселения, где находится свалка, и директора местного водоканала привлекли к административной ответственности, ведь именно они должны были заняться ликвидацией полигона, но не сделали этого.
Житель Давлеканово сообщил о тлеющем полигоне. По его словам, из-за горения свалки в городе стоит неприятный запах. Однако местные власти отрицают пожары.