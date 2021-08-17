В Башкирии локализовали лесной пожар возле детского лагеря «Горное ущелье»

В Башкирии локализовали лесной пожар возле детского лагеря «Горное ущелье»
В Башкирии локализовали лесной пожар возле детского лагеря «Горное ущелье»
Вчера, 10:00ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: МЧС по РБ
Огонь не могут потушить уже три дня.

Лесной пожар в Абзелиловском районе, который возник возле детского лагеря «Горное ущелье» в деревне Зелёная Поляна, локализован, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии. Его площадь составляет 45 гектар, причём вчера сообщалось, что огонь распространился на территории в 15 гектар.

Сегодня, 17 августа, новых очагов не выявили. За сутки успели потушить шесть пожаров общей площадью 178,9 гектара. Самый крупный очаг ликвидировали в Бурзянском районе — его площадь была 119,6 гектара. Также потушили два очага в Белорецком районе, по одному — в Учалинском, Зианчуринском и Хайбуллинском районах.

Сейчас все ещё горит девять очагов природных пожаров. Они занимают территорию площадью 1477,9 гектара. Наиболее большой по площади пожар действует в Хайбуллинском районе (1150 гектар, но площадь активного горения 8 гектар). Пока локализовано только три очага лесных пожаров площадью 1198,8 гектара.

В ведомстве отметили, что угрозы населенным пунктам нет. Продолжает работать оперативный штаб.

Напомним, пожар рядом с детским лагерем начался 15 августа. Тогда, чтобы обезопасить всех присутствующих в лагере от огня и задымления воздуха, их эвакуировали. Из учреждения вывезли 750 детей и 87 сотрудников, среди них пострадавших нет. Часть людей уехали домой в Магнитогорск, а другая часть осталась продолжать отдыхать в ближайших санаториях, домах отдыха и лагерях.

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