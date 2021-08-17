В Башкирии локализовали лесной пожар возле детского лагеря «Горное ущелье»

Напомним, пожар рядом с детским лагерем начался 15 августа. Тогда, чтобы обезопасить всех присутствующих в лагере от огня и задымления воздуха, их эвакуировали. Из учреждения вывезли 750 детей и 87 сотрудников, среди них пострадавших нет. Часть людей уехали домой в Магнитогорск, а другая часть осталась продолжать отдыхать в ближайших санаториях, домах отдыха и лагерях.