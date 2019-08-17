В Уфе женщина выпала из окна многоэтажки и осталась жива

Вчера, 16 августа, серьезное ЧП произошло в доме №101 по улице Гафури в Уфе. На номер 112 пришло сообщение о падении из окна третьего этажа дома.

Как рассказали в столичном Управлении гражданской защиты, женщина упала на козырек подъезда, что существенно уменьшило траекторию ее падения из окна. Это помогло ей остаться в живых.

Спасатели спустили ее на альпинистском снаряжении с козырька подъезда и передали медикам.