В Уфе женщина выпала из окна многоэтажки и осталась жива
Вчера, 16:23ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Управление по гражданской защиты города.
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36-летняя пострадавшая упала на козырек подъезда.
Вчера, 16 августа, серьезное ЧП произошло в доме №101 по улице Гафури в Уфе. На номер 112 пришло сообщение о падении из окна третьего этажа дома.
Как рассказали в столичном Управлении гражданской защиты, женщина упала на козырек подъезда, что существенно уменьшило траекторию ее падения из окна. Это помогло ей остаться в живых.
Спасатели спустили ее на альпинистском снаряжении с козырька подъезда и передали медикам.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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