В Башкирии женщину сбили сразу два автомобиля
Вчера, 14:34ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
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ДТП произошло ночью.
Серьезное ДТП произошло ночью на днях в Салаватском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.
46-летняя жительница Оренбургской области по непонятной причине оказалась ночью на проезжей части. Возможно, она хотела поймать машину.
Сначала ее сбил легковой автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 31-летнего жителя Салавата. Почти сразу после этого женщину еще переехал и грузовик Freightliner, которым управлял 42-летний житель Давлеканово. Выжить у жертвы не было шансов.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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