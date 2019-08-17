В Башкирии женщину сбили сразу два автомобиля

Серьезное ДТП произошло ночью на днях в Салаватском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

Сначала ее сбил легковой автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 31-летнего жителя Салавата. Почти сразу после этого женщину еще переехал и грузовик Freightliner, которым управлял 42-летний житель Давлеканово. Выжить у жертвы не было шансов.