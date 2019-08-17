В Башкирии мужчину убили саперной лопатой и сбросили в овраг
Обвиняемые не признают свою вину.
В скором времени должен начаться суд по уголовному делу, связанному с преступлением, совершенным год назад в Кушнаренковском районе Башкирии. Подробности сообщили в следкоме.
30 августа 2018 года местный житель сообщил, что нашел в овраге труп мужчины, который ыл весь в синяках и кровоподтеках.
Выяснилось, что погибший был известным скандалистом и много пил, имел несколько судимостей. После изучения деталей последних дней его жизни следствие вышло на 46-летнего обвиняемого.
Драка, приведшая к гибели мужчины, произошла 28 августа. Обвиняемый вместе с приятелем решил избить местного алкаша, который им надоел. Как выяснила экспертиза, мужчина был избит с особой жестокостью, в том числе и саперной лопатой. После смерти его тело сбросили в овраг.
Один их преступников уехал в Челябинскую область, однако был все равно задержан.
Оба обвиняемых своей вины не признали, однако следствие считает, что их вина вполне доказана.