В Башкирии мужчину убили саперной лопатой и сбросили в овраг

В скором времени должен начаться суд по уголовному делу, связанному с преступлением, совершенным год назад в Кушнаренковском районе Башкирии. Подробности сообщили в следкоме.

30 августа 2018 года местный житель сообщил, что нашел в овраге труп мужчины, который ыл весь в синяках и кровоподтеках.

Выяснилось, что погибший был известным скандалистом и много пил, имел несколько судимостей. После изучения деталей последних дней его жизни следствие вышло на 46-летнего обвиняемого.

Драка, приведшая к гибели мужчины, произошла 28 августа. Обвиняемый вместе с приятелем решил избить местного алкаша, который им надоел. Как выяснила экспертиза, мужчина был избит с особой жестокостью, в том числе и саперной лопатой. После смерти его тело сбросили в овраг.

Один их преступников уехал в Челябинскую область, однако был все равно задержан.