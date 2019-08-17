Самоубийство молодой пары в Башкирии: девушка и ранее пыталась покончить с собой

Стали известны некоторые подробности печальной истории о самоубийстве парня и девушки в поселке Шингак-куль в Чишминском районе Башкирии.

Напомним, что трагедия разыгралась еще на прошлой неделе. 6 августа было обнаружено тело 17-летнего парня, который свел счеты с жизнью на веранде своего дома, а буквально через три дня рассталась с жизнью и его бывшая 16-летняя девушка. Из информации, опубликованной «Комсомольской правдой», сославшейся на мнения земляков погибших ребят, известно, что они учились в одной школе и в этом году выпустились из девятого класса. Ребята встречались, но часто ссорились, последняя размолвка произошла в канун гибели молодого человека.

После этого печального события его подруга была крайне подавлена. На своей странице в соцсети она написала, что несколько раз пыталась покончить с собой, страдала из-за частых панических атак. Тогда же девушка отметила, что, к сожалению, «дружила не с теми людьми». Вскоре она также свела счеты с жизнью.

Знакомые пары не исключают, что молодые люди могли покончить с собой из-за своих запутанных отношений.

Расследованием обстоятельств гибели обоих ребят занимаются правоохранительные органы.