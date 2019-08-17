«Прямо в стекло!»: выяснились подробности столкновения самолета Москва-Уфа с птицами

В авиакомпании UTair сообщили подробности инцидента, происшедшего накануне, 16 августа, в аэропорту Внуково с самолетом Москва-Уфа. Их опубликовало агентство городских новостей «Москва».

Как оказалось, одна или несколько птиц врезались прямо в стекло самолета, и после этого, согласно правилам, самолет необходимо было обследовать, чтобы исключить повреждение и разгерметизацию. По этой причине борт вернулся в аэропорт.

Пассажиры смоли вылететь из Москвы в Уфу в 16.11 по московскому времени. Для этого был выделен резервный борт.

Напомним, об этом летном происшествии стало известно вчера днем. К этому событию было обращено столь пристальное внимание после предыдущего ЧП, когда самолет, в турбину которого попала птица, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе аэропорта «Жуковский».